ريال مدريد يحدد سعر هدف آرسنال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حدد السعر النهائي لنجمه النرويجي مارتن أوديجارد والذي يرغب آرسنال الإنجليزي بالسعر النهائي الذي يرغب في الحصول عليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن أوديجارد أبلغ ريال مدريد برغبته في الرحيل في الصيف الحالي من أجل اللعب أساسيًا خاصة وأن فرص مشاركته صعبة في ظل وجود 6 لاعبين، وهم : لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيمير وإيسكو وفالفيردي وداني سيبايوس وهو ما دفع آرسنال للتقدم نحو التعاقد معه.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوديجارد خاض النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف آرسنال وقدم مستويات جيدة قبل العودة إلى ريال مدريد في الصيف الحالي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد حدد 40 مليون يورو كسعر نهائي من أجل الموافقة على رحيل أوديجارد في الميركاتو الصيفي الحالي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يترقب وصول عرض رسمي من آرسنال من أجل التعاقد مع أوديجارد لتقييمه لكنه لا ينوي تخفيض مطالبه المالية عن 40 مليون يورو.



