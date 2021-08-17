سر رفض مشاركة "بانون" أمام طلائع الجيش

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأكد الإعلامي مجدي عبد الغني إن طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة رفض مشاركة بدر بانون في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش غداً لعدم جاهزية اللاعب بشكل قوي وتام للمباريات.





أوضح عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة "الشمس" إن الجهاز الطبي للأهلي نصح نظيره الفني بقيادة بيتسو موسيماني بالتآني في عودة بدر بانون للمباريات لأنه عائد من فترة غياب عدة أيام عن التدريبات الجماعية بسبب فيروس كورونا الذي أُصيب به مؤخراً قبل أن يتعافى منه للشفاء.





وشارك بدر بانون في تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة لكن بيتسو موسيماني أستبعده من مباراة طلائع الجيش غداً ، الثلاثاء، في الجولة 31 لبطولة الدوري.



