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لتدريب بيراميدز.. إيهاب جلال يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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اقترب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي من الرحيل خلال نهاية الموسم الحالي عن الدراويش وتدريب بيراميدز.

وفجر محمد شيحة خبير التسويق الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بإيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

وقال شيحة في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"إيهاب جلال وقع لنادي بيراميدز بشكل رسمي".

وتابع :"أبلغت عماد سليمان منذ شهر بأن إيهاب جلال وقع لنادي بيراميدز وما أقوله على الهواء الآن معلومة مؤكدة وأنا مسئول عنها".

وأكمل :"تعاقد فخر الدين بن يوسف مع بيراميدز كان بناء على رغبة إيهاب جلال والذي طلب ضمه للفريق هناك".

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