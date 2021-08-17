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ريال مدريد يدرس رحيل نجم الفريق هذا الصيف

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف الميرنجي هذا الصيف.

ويعد يوفيتش من اللاعبين المرشحين بقوة للرحيل عن ريال مدريد، بعدما فشل في تقديم أي شيء منذ انضمامه قبل موسمين، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرغب في التخلص من لوكا يوفيتش هذا الصيف.

يأتي ذلك بعدما قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عدم الاعتماد على يوفيتش هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الصربي بات قريبًا من الانتقال إلى إنتر ميلان، والذي رغم تعاقده مع إدين دجيكو، لا زال يبحث عن مهاجم جديد.

وأشارت إلى أن ريال مدريد وإنتر ميلان تحدثا بالفعل حول إمكانية انتقال يوفيتش للنيراتزوري، على سبيل الإعارة، وهو ما يريده الميرنجي

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