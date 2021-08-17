الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2021.. محافظة بني سويف (الاسم - رقم الجلوس)





ينتظر الآلاف من طلبة وطالبات الثانوية العامة 2021 بمحافظة بني سويف، ظهر اليوم الثلاثاء، إعلان نتيجة الثانوية العامة، وسط حالة من القلق والترقب، لما تمثله مرحلة الثانوية من تأثير على الطلاب مستقبلًا.





نتيجة الثانوية العامة 2021.. استعدادات "التعليم" لإعلان أسماء الأوائل

وتستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بالدرجات على مستوى الشعبتين العلمية والأدبية وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقد بعد ساعات قليلة بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





نتيجة الثانوية العامة 2021 تتصدر محرك بحث "جوجل"

وتتصدر حاليًا نتيجة الصف الثالث الثانوى محرك البحث جوجل خاصة بعد أن تم تحديد موعد ظهورها بعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عقد ظهر اليوم والذى سيتم فيه إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 على مستوى الشعبتين العلمية والأدبية، وقد بلغ عدد الأوائل هذا العام 40 طالب.





نتيجة الثانوية العامة 2021.. "التعليم" تعقد بثا مباشرا لمؤتمر اليوم

وكتبت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثًّا مباشرًا لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.





نتيجة الثانوية العامة 2021.. عبر موقع الفجر

وتنشر "بوابة الفجر" نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عن طريق البيانات الشخصية لهم من هـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .



