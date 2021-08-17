نصائح لطلاب الثانوية للتخلص من توتر انتظار النتيجة (فيديو)

وجه الدكتور جمال فرويز، الاستشاري النفسي، نصائح لطلاب الثانوية العامة للقضاء على التوتر قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.



وقال "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إن أصعب شيء على الإنسان الانتظار، وأكثر شيء يمكن أن يقوم بها الطالب لكسر الملل والتوتر هو الخروج أو الحديث مع شخص يحبه، او الذهاب لمكان التواجد به يخفف حدة التوتر، موضحًا أن الطالبات أكثر توترًا من الطلاب، وأولياء الامور أكثر توترًا من الاثنين، مشددًا على ضرورة الاقتناع أن النتيجة هي مجهود ما قام به الطالب طوال العام، وأن يكون لدينا قناعة أن النتيجة تعكس قدرات الطالب ولا يجب أن نضغط عليه ونطلب منه اكثر من قدراته.



وتابع الاستشاري النفسي، أن النجاح الحقيقي ليس في الكلية التي يلتحق بها الطالب وإنما هو النجاح في الحياة العملية، منوهًا بأن الضغط النفسي على طلاب الثانوية العامة وخاصة العصبيين القلقين بشكل زائد عن اللازم قد يؤدي للإصابة بتدهور سن مراهقة، والذي ينتج عنه قيامهم بتصرف لحظي اندفاعي قد يضر به نفسه، مناشدًا أولياء الأمور بالتخفيف على الطلاب وعدم الضغط عليهم وتأنيبهم عقب إعلان النتيجة.

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