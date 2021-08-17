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قوم عشان انت ضهري.. طارق الدسوقي يوجه رسالة مؤثرة لوالده بعد إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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وجه أحمد طارق الدسوقي نجل الفنان طارق الدسوقي رسالة مؤثرة بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". 

نشر أحمد صورة تجمعه بوالده، وعلق عليها قائلاً:"حطيت الصورة ووقفت كتير مش عارف أقول إيه، في حجات كتير أوي في قلبي مش عارف أترجمها في كلام".

وأضاف قائلاً:" أنا عارف إنى مش ببين إحساسى فى أوقات كتير ومش بعرف أتكلم، بس أنا نفسى أقولك دلوقتى قد إيه أنا بحبك وقد إيه أنا فخور إني إبنك، عمرك ما هتتخيل أنا بحس بإيه وأنا ماشي جمبك في أي حتى ولا مثلاً لما حد بيعرف إني إبنك نفسي تشوف وشي بيبقي عامل ازاي وانا قد ايه فخور بيك و ب إني إبنك، من زمان أوي لما كنت بتجيلي المدرسة و تحضر المسرحيات اللي بعملها". 

وتابع قائلاً :"كنت ببقي مرعوب أوي مش من الناس ولا من العرض ببقي مرعوب إني معجبكش و حتي لما كبرت دايماً بخاف امثل قدامك بس عارف ليه لأن مهما الناس قالتلي حلو و برافو مش بيفرق معايا غير رأيك انت أنا باخد ثقتي في نفسي منك و باخد قوتي منك لو الناس كلها شافتني كويس و انت لا عمري ما هشوف نفسي كويس انت عارف ليه الناس لما بتقول إني شبهك بقولهم لا عشان أنا نفسي ابقي شبهك و مش عارف أنا ياريت حتي أجي نصفك يا باب بابا انا عارف انك هتقوم عشان انت أقوى راجل انا شفته في حياتي هتقوم عشان تنصحني و تقعد تتخانق معايا علي طريقة اكلي و نومي انت فاكر إني زهقت من نصايحك والله عمري ما أزهق من كلامك و عمري مازهق من خوفك عليا قوم يا بابا عشان انت بتوحشني وأنا قاعد معاك مابالك و انت تعبان و مش عارف ابقي جمبك".

وأختتم حديثه قائلاً:" قوم يا بابا عشان اعملك كل اللي نفسك فيه و اخليك فخور بيا ، انا ماشبعتش منك و عمري ما اشبع منك ، بابا مش بس وجودك بيطمني أنا اسمي عشان بعد اسمك لوحده بيطمني قوم عشان انت ضهري بحبك قوي يا بابا بحبك يا أحسن أب و راجل في الدنيا دي كلها ادعوا له بالشفاء العاجل".


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