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نتيجة الثانوية العامة 2021 بمحافظة قنا (الاسم - رقم الجلوس)

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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يعقد الأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا للاعلان نتيجة الثانوية العامة لمحافظة قنا، وجميع المحافظات الأخرى.
وينشر الفجر نتيجة الثانوية العامة على موقعها الرسمي فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، علمًا بان عدد الطلاب بلغ ٦٤٩٣٨٧ طالبا وطالبة، منهم ٢٩٢٨٥٢ طالبا وطالبة في الشعبة العلمي علوم و١٠٠١٦٩ طالبا وطالبة في شعبة علمي رياضيات و٢٥٦٣٦٦ طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية.
وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بلغ 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.

لمعرفة النتيجة من الرابط التالي: https:bit.ly3xO1AJn

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