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قبل إعلان النتيجة.. أبرز نتائج نجوم الفن في المرحلة الثانوية

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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قبل إعلان النتيجة.. أبرز نتائج نجوم الفن في المرحلة الثانوية

تعد الثانوية العامة هي أزمة كل طالب لا بد أن يمر بها، حيث تعتبر ليلة النتيجة هي الأصعب عليه خلال حياته؛ لأنها هي التي تحدد مصير مستقبله العلمي والمهني، وفي السطور التالية يرصد"الفجر الفني" أبرز نتائج نجوم الفن في المرحلة الثانوية العامة .


كشف الفنان أمير كرارة، مؤخرًا عن ذكرياته في الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه حصل على 52 % في الثانوية وكان ترتيبه الثاني على المدرسة.

وأضاف في تصريحات خلال استضافته بأحد البرامج الحوارية: "كنت أشطر واحد في المدرسة، وفي الثانوية العامة طلعت الثاني على المدرسة وجبت 52% والله العظيم، وكانت مدرسة الخليفة المأمون".

كما تحدث الفنان أحمد فهمي عن ذكريات في الثانوية العامة، مُضيفًا خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة": "في المدرسة كنت شاطر وكنت شقي جدًا، وده كان غل من البيت لأننا في البيت كان لازم نذاكر دائمًا".
 
وأكد أحمد فهمي أنه حصل على 99.8% في الثانوية العامة، مُضيفًا:" جبت 99.8% في الثانوية العامة، وفي الصف الثاني الثانوي حصلت على 96.6 %، ووالدتي كانت عاملة معسكرات في البيت، وكنت أروح المدرسة أطلع الغل اللي جوايا".

كما تحدث أيضًا الفنان أحمد حلمي عن ذكرياته في تلك المرحلة، مشيرًا إلى أنه حصل على 50 % في الصف الثالث الثانوي. 

حيث قال في لقاء تليفزيوني سابق له:"أول سنة جبت مجموع 3%، وتاني سنة جبت 24% وتالت سنة 50 %، ومكنش عندي مانع أطلع عربجي وبدأ والدي ووالدتي في البحث عن كليات تقبل هذا المجموع".

وتابع أحمد حلمي كلامه قائلاً:"في تربية فنية وتربية موسيقية، رحت قدمت واشتريت عود وفي مدرس صديق والدتي وهو مدرس موسيقى وعلمني العزف، قعدت 3 أشهر أتعلم في مقطوعة صغيرة من أغنية، وانتهى الحال بهذا العود أنه علق في الحائط، ثم قدمت في قسم الأصوات، واخترت أغنية (طلع البدر علينا)، ونجحت بسبب واسطة بنت خالتي، وكنت مستغرب جداً".


كما كشف الفنان محمد هنيدي عن مجموعه في الثانوية العامة وهو 57.5%، حيث قال في لقاء تليفزيوني سابق له مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عبر فضائية CBC، أكتوبر 2016،:"تعبت الحقيقة أوي في السنة دي، ولكن بعد كده اكتشفت إنه كان النصيب".

وأكد هنيدي أن مرحلة الثانوية العامة كانت بالنسبة له تجربة غريبة، لافتاً إلى أنه التحق بمدرسة الثانوية الرياضية والتي كان مقرها في استاد القاهرة نظراً لأنه كان يمارس كرة القدم في نادي الزمالك، ولكن تم إغلاقها بعد فترة قصيرة، ليلتحق بمدرسة أخرى في منطقة إمبابة.


أما الملحن عزيز الشافعي فأكد أنه حصل على 88% والتحق بكلية الهندسة في جامعة عين شمس وتخصص في قسم الاتصالات بكلية الهندسة وأصبح مهندسًا للاتصالات قبل احترافه مجال التلحين.

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