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شوقي يعتمد نتيجة الثانوية العامة بعد قليل.. رابط الفجر لمعرفة المجموع

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:18 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
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عبر موقع الفجر الإلكتروني، نقدم للقراء نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط اضغط هنا.

وصل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمكتبه قبل قليل، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة حصول الأول فى شعبة علمى على مجموع 97%، موضحة أنه غير دقيق والمجاميع لم تصل إلى هذه النسب.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وتعلن نتائج المدارس الثانوية العادية لعام 2021 في جميع المدارس في جميع المحافظات بعد يوم من موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وسيتم فتح باب الاستئناف للمتضررين بنتائج نظام ديوان التعليم ولجنة المراقبة لمدة أسبوعين مقابل صندوق دعم مشروع تعليمي لدفع 100 جنيه.


   

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