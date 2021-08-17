الطالع الفلكى الثّلاثَاء 17/8/2021..رَاحَةْ البَال!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الثّامنة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى العاشرة و5 دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النَّثْرَة من 11 أغسطس - 22 أغسطس.





اليوم 11 مِسْرِى قبطى ، 17 آب رُومى ، 9 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -تِلائِى اللى واخد عشر أرَارِيط مال على سبعة صحة زائد زُوجة صالحة على إتنين علم وأربعة راحة بال.(حسين الشربينى من فيلم جرى الوحوش-1987)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى القوس يعنى

وضع الحالة الرّوحيّة فى المُقدّمة ، الحالة الرّوحية تلك النعمة التى كانت أول وأعظم وآخر نعمة يستمتع بها الإنسان منذ ميلاده وحتى وفاته تستحق منك الإنتباه لأداء الواجبات الدّينيّة والتى تعمل كصمام أمان للحفاظ على إتزانك الرّوحى ، كما أنّه كوكب يرمز للثروة والإزدهار والسعى خلف لقمة العيْش لكن دون إنفصال عن الأخلاق ، هذا يعنى أن تهتمّ بالأمانة الأخلاقيّة فى تجارتك أو وظيفتك بصرف النظر عن المردود المالى الذى ترغبه لنفسك وتبتعد عن الكلمة الشائعة "على قَدّ فلوسهم" فالقروش القليلة تحل فيها البَرَكَة بمشيئة الله تَعَالى ، مكاسب قليلة تجر مكاسب كبيرة والسبب سُمعتك و نزاهتك فى تجارتك أو وظيفتك واهتمامك بالكيْف وليس الكَمّ ،بذلك تعمل الأخلاق/ المُشترى على توسيع مكاسبك بعيداً عن الفهلوة أو إستعمال عبارات مُستفزّة كمقولة القانون لايحمى المغفلين ، البضاعة المُبَاعة لاتُردّ ولاتُستبدل.





فى ثقافة التنجيم الهندى والصينى فالمُشترى يرمز للحظ السعيد والإزدهار و الثروة والوجاهة الإجتماعيّة (يحكم القوس والحوت) يزور برج واحد ويمكث فيه سنة واحدة فقط ، على ذلك فحظّك قابل لضربة حظ طبقاً لثقافتهم مرّة واحدة كل 12 سنة وليس مرة واحدة فى العمرعندما يرجع المُشترى لزيارة برجك الذى كان فيه وقت ميلادك ، مفهوم الحظ قد يكون على شكل وظيفة جديدة أو مشروع مُربح أو زوجة صالحة أو هجرة لبلاد بعيدة ، لست مُضطراً للإنتظار 12 سنة فالقمر الأقرب والأقوى تأثيراً بزيارته لكل برج مرّة كل 55 ساعة على مدار الشهر العربى القمرى فحظّك قابل للتحسّن مهما كان سيئاً مرّة واحدة على الأقل كل شهرعربى خصوصاً عند حلوله فى بُرجىْ القوس والحوت كاليوم بحلوله فى القوس ،هذا يعنى أن تتفاءل خيراً مهما بدت أمورك سيئة من ظاهرها ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فى وقت كسل الآخرين وتراخيهم فأنت مشحون عن آخرك بالطاقة ، لا تُكلف الصغار بإنجاز عمل يحتاج لخبرة الكبار ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الثور: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لاتقبلها لكن لاتهملها ، لاتستخف بآراء الآخرين فالآخَر ينظر بعين مختلفة عنك،لاخاب من إستشار.





برج الجوزاء: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج السّرطان: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء وابتعد بنفسك عن الأماكن التى لاتليق بمستواك الإجتماعى ،صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.





برج الأسد: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، لاتستخف بالآخرين فحتى النملة لها دورٌ فى هذه الدنيا.

برج العذراء: كلامك له مفعول البلسم أو المرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ولا تلعب دور المُرّفّه عن الآخرين.





برج الميزان: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامةالأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، إفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: نشاط وحيويّة وزَخَم مرتفع من الطاقة عليك توظيفه لكسب قروش زيادة فى عملك ، ولأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً.





برج الجدى: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج الحوت: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة وإستثمرها، فى العمل أوالعاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.