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محمد جمعة لطلبة الثانوية العامة :"إنتوا قلقانين من إيه كله رايح"

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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محمد جمعة لطلبة الثانوية العامة :إنتوا قلقانين من إيه كله رايح

تحدث الفنان محمد جمعة، الذي عرفه الجميع بشخصية "عم ضياء"، ذلك الرجل الذي يعتبره الكثيرون "أيقونة التشاؤم"، والذي جسّد شخصيته في مسلسل "الوصية"، عن ذكرياته في الثانوية، مُشيرًا إلى أن تلك الفترة كانت تشكل ضغطًا كبيرًا عليه.


وأكد محمد جمعة في تصريحات صحفية له:"أنَّ فترة دراسته بـ الثانوية العامة لم تكن ذكرياتها جيدة إطلاقا، لافتًا إلى أنَّها كانت مليئة بالضغط النفسي والذهني والبدني، والسهر لساعات طويلة من أجل المذاكرة، وتعب الأعصاب في انتظار ظهور النتيجة، لذا فإنه لا يحب تلك الفترة من حياته.

كما وجه محمد جمعة نصيحة لطلبة الثانوية العامة، قائلاً:"إنتوا قلقانين من إيه؟ من النتيجة، وطب وإيه يعني، اللي هيجيب مجموع كبير، زي اللي هينجح بمجموع صغير، واللي هيدخل طب زي اللي هيدخل تجارة، وهندسة زي حقوق، كله رايح". 



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