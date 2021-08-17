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طالبان تعلن تعليق جميع الرحلات من مطار كابل بشكل مؤقت

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:29 م
مطار كابل
مطار كابل
وكالات
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أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات من مطار كابل بشكل مؤقت، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

مطار كابل حركة طالبان أفغانستان

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