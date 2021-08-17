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تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف حيال إصابات دلتا

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 17 أغسطس، متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة دلتا أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا.

ونزل خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7% إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ 69.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا ما يعادل 0.8% إلى 66.77 دولار للبرميل بعدما سجل 67.66 دولار في وقت سابق.

من المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر أيلول والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى بينما توقعت السلطات في أستراليا اليوم زيادة كبيرة في الإصابات في سيدني رغم الإغلاق الطويل.

وأمس الاثنين، نزل برنت 1.5% والخام الأميركي 1.7%.

وتعافت الأسعار في التعاملات المبكرة في آسيا بعدما قالت أربعة مصادر لرويترز إن مجموعة أوبك+، وتضم دول أعضاء بمنظمة أوبك وحلفاء منهم روسيا، يعتقدون بأن أسواق النفط ليست بحاجة لضخ مزيد من النفط خلافا للذي يخططون لضخه في الأشهر المقبلة.

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي تراه تهديدا لتعافي الاقتصاد العالمي.

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