Advertisements

يوسف: مواجهة طلائع الجيش حساسة للأهلي والزمالك لن يتأثر بالغيابات

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:32 م
الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
Advertisements
أكد محمد يوسف، المدير الفنى السابق لفريق الأهلى، أن المنافسة مشتعلة هذا الموسم بين الأهلى والزمالك مما يزيد البطولة اثارة ومتعة للجماهير المصرية.

وقال يوسف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلى أمامه مباراة قوية وحساسة فى السويس أمام طلائع الجيش، والزمالك سيواجه منافس لديه أمل فى التواجد بالدورى حال الفوز مما يزيد المباراة صعوبة على القلعة البيضاء".

وأضاف: "طلائع الجيش حقق نتائج جيدة مع عبدالحميد بسيوني خلال الفترة الماضية، وهناك هدف واحد لدى الأهلى وهو الفوز فقط والثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على اللقب حتى أخر مباراة".

يوسف: غياب الونش وعبدالشافي لن يؤثر على الزمالك أمام وادى دجلة
أكد محمد يوسف، المدير الفنى السابق لفريق الأهلى، أن غياب الثنائى محمود الونش ومحمد عبدالشافى لن يؤثر على الزمالك فى مباراة وادى دجلة اليوم.

وقال يوسف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك يملك الكثير من البدائل ومحمود علاء وأحمد فتوح سيكونوا على نفس المستوى وكارتيرون لديه حلول عديدة داخل الملعب، وسينصح اللاعبين بالضغط وتسجيل هدف مبكر لإرباك فريق وادى دجلة".

وأضاف: "الزمالك عليه ضغوط كثيرة بسبب تصدره للبطولة والهدوء وعدم التسرع أهم عناصر يجب أن يتحلى بها لاعبي القلعة البيضاء، وأعتقد أن مباراة وادى دجلة اليوم لن تحسم إلا فى الدقائق الأخيرة".

الكلمات المفتاحية

محمد يوسف طلائع الجيش الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

رغم رحيله.. ليونيل ميسي يزف بشرى سارة إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2021 بمحافظة المنوفية (الاسم - رقم الجلوس)

منذ ساعة

عاجل.. التعليم تعلن بثا مباشرا لنتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل

منذ ثلث ساعة

عاجل من التعليم بشأن مجاميع أوائل الثانوية العامة 2021

منذ أقل من ساعة

شوقي يعتمد نتيجة الثانوية العامة بعد قليل.. رابط الفجر لمعرفة المجموع

منذ ساعة الا ربع

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن الأوضاع في أفغانستان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021

منذ نصف ساعة

عاجل.. "التعليم" تحجب نتيجة اثنين من أبناء أحد نواب البرلمان بالشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

أنشيلوتي يفاجئ كريستيانو رونالدو رغم رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.. اعرف مجموعك

منذ ساعة و 22 دقيقة

لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الفجر .. تابعوها الآن

منذ ساعة الا ربع

تقرير إسباني يفجرها: ميسي يشعر بخيانة رئيس برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. النصر السعودي يحسم صفقة الشناوي برقم خرافي والإعلان في هذا التوقيت

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن حسم الزمالك للدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بث مباراة ليفربول وكريستال بالاس في ملعب برج العرب (صور)

الأهلي يطلب حكاما أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز

كمونة: المنافسة على الدورى ستكون حتى آخر مباراة

عمارة: موسيماني أخطأ بعدم ضم لاعبي المنتخب الأولمبي

ميدو: خالد عيد سبب فوز الزمالك على غزل المحلة

بسيوني: فرضنا أسلوبنا على بيراميدز رغم إمكانياته

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل من التعليم بشأن مجاميع أوائل الثانوية العامة 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

11:24 ص

عاجل.. التعليم تعلن بثا مباشرا لنتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل

12:43 م

رغم رحيله.. ليونيل ميسي يزف بشرى سارة إلى برشلونة

08:37 ص

لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الفجر .. تابعوها الآن

12:20 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان