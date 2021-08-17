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يوسف: مواجهة طلائع الجيش حساسة للأهلي والزمالك لن يتأثر بالغيابات
الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:32 م
أحمد عصام
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أكد محمد يوسف، المدير الفنى السابق لفريق الأهلى، أن المنافسة مشتعلة هذا الموسم بين الأهلى والزمالك مما يزيد البطولة اثارة ومتعة للجماهير المصرية.
وقال يوسف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلى أمامه مباراة قوية وحساسة فى السويس أمام طلائع الجيش، والزمالك سيواجه منافس لديه أمل فى التواجد بالدورى حال الفوز مما يزيد المباراة صعوبة على القلعة البيضاء".
وأضاف: "طلائع الجيش حقق نتائج جيدة مع عبدالحميد بسيوني خلال الفترة الماضية، وهناك هدف واحد لدى الأهلى وهو الفوز فقط والثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على اللقب حتى أخر مباراة".
يوسف: غياب الونش وعبدالشافي لن يؤثر على الزمالك أمام وادى دجلة
أكد محمد يوسف، المدير الفنى السابق لفريق الأهلى، أن غياب الثنائى محمود الونش ومحمد عبدالشافى لن يؤثر على الزمالك فى مباراة وادى دجلة اليوم.
وقال يوسف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك يملك الكثير من البدائل ومحمود علاء وأحمد فتوح سيكونوا على نفس المستوى وكارتيرون لديه حلول عديدة داخل الملعب، وسينصح اللاعبين بالضغط وتسجيل هدف مبكر لإرباك فريق وادى دجلة".
وأضاف: "الزمالك عليه ضغوط كثيرة بسبب تصدره للبطولة والهدوء وعدم التسرع أهم عناصر يجب أن يتحلى بها لاعبي القلعة البيضاء، وأعتقد أن مباراة وادى دجلة اليوم لن تحسم إلا فى الدقائق الأخيرة".
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