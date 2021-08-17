يوسف: مواجهة طلائع الجيش حساسة للأهلي والزمالك لن يتأثر بالغيابات

أكد محمد يوسف، المدير الفنى السابق لفريق الأهلى، أن المنافسة مشتعلة هذا الموسم بين الأهلى والزمالك مما يزيد البطولة اثارة ومتعة للجماهير المصرية.





وقال يوسف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلى أمامه مباراة قوية وحساسة فى السويس أمام طلائع الجيش، والزمالك سيواجه منافس لديه أمل فى التواجد بالدورى حال الفوز مما يزيد المباراة صعوبة على القلعة البيضاء".





وأضاف: "طلائع الجيش حقق نتائج جيدة مع عبدالحميد بسيوني خلال الفترة الماضية، وهناك هدف واحد لدى الأهلى وهو الفوز فقط والثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على اللقب حتى أخر مباراة".



