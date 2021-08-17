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ارتفاع فائض الميزان التجاري لقطر بنسبة 198%

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
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ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 198% على أساس سنوي إلى 46.4 مليار ريال، مقابل 15.5 مليار ريال المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الصادارت البترولية وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال.

ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والأحصاء القطري فقد بلغ إجمالي قيمة الصادارت بنهاية الربع الثاني من 2021، نحو 71.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 88.1% قياساُ بالفترة المقابلة من العام الماضي، بينما سجلت الواردات السلعيةً نموا بنسبة 11.2% على أساس سنوي إلى نحو 24.8 مليار ريال.

وما تزال اليابان وكوريا الجنوبية والصين تمثل المقصد الرئيسي للصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول والمكثفات و البتروكيماويات، بينما تتصدر الولايات المتحدة والصين والمانيا دول المنشأ للواردات السلعية إلى قطر.

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