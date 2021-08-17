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مفاجأة صادمة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:35 م
نتيجة الثانوية العامة 2021
نتيجة الثانوية العامة 2021
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يترقب طلبة وطالبة مرحلة التعليم الثانوي وأولياء أمورهم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والذي يكون خلال دقائق معدودة خلال مؤتمر للدكتور طارق شوقي.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وفاجأ مصدر مسؤل بوزارة التربية والتعليم، الطلاب وأولياء أمورهم بخصوص  نتيجة الثانوية العامة والذي أكد أنها هذا ستختلف عن باقي السنوات الأخيرة، من حيث انخفاض المجاميع بدرجة ملحوظة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 مجاميعها منخفضة

وأوضح المصدر -بحسب الأهرام- أن نسب النجاح معقولة وقريبة من الأعوام السابقة، إلا أن المجاميع منخفضة مضيفاً: "هذا لا يعني صعوبة الالتحاق بكليات القمة، وهذا ما سوف يكشفه بالتفصيل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل".

نتيجة الثانوية العامة 2021 النهائية

وأضاف: "لم يحصل أي طالب بالثانوية العامة على الدرجات النهائية في كل المواد، ما يعني أن جميع الطلاب لم يحصلوا على نسبة 100%، كما كان يحدث كل عام، ولم يصل أي طالب إلى 98% أو 99%".

وتابع: "الطالب الذي حصل على 88% قد يلحق بكليات القمة، بالنسبة لشعبة العلمي علوم، ومن يلامس الـ80% في الشعبة الرياضية لديه الفرصة الكاملة في دخول كليات الهندسة وما يعادلها، لأن المجاميع في المجمل منخفضة عن كل عام".

وأتم: "على الطلاب تجنب الصدمة من انخفاض المجموع، لأن ذلك حالة عامة على كل الطلاب هذا العام، ومن المنتظر بقوة أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بجميع الكليات ولن يتكرر تنسيق الأعوام السابقة هذه السنة".

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