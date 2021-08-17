رسميًا.. رحيل مهاجم تشيلسي إلى الدوري الإيطالي

كشف نادي تشيلسي بشكل رسمي عن انتقال أحد لاعبي الفريق في خط الهجوم إلى الدوري الإيطالي.





وقال تشيلسي، في بيان على موقعه الرسمي: "رحل تامي أبراهام اليوم عن النادي لينضم إلى صفوف روما في صفقة انتقال نهائي".





وأضاف: "سجل أبراهام 30 هدفًا في 82 مباراة مع النادي على مستوى الفريق الأول خلال الموسمين الماضيين، وكان جزءًا من الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي هذا العام".





تقارير اكدت أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 5 ملايين يورو، بينما لدى تشليسي حق إعادة شراء أبراهام مقابل 80 مليون يورو.