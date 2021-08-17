الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2021 بمحافظة القليوبية (الاسم - ورقم الجلوس)

يوفر لك موقع "الفجر" خدمة الحصول نتيجة الثانوية العامة، وذلك من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس، وكل ما عليك فعله الدخول على هذا الرابط:وتعلن ظهر اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ونسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021 والأوائل.وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر صحفيا اليوم الثلاثاء 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ـ 2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.