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"صحة المنيا" تحرر 35 محضرا لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان إدارة التفتيش الصيدلي قامت بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصيدلية وذلك خلال شهر يوليو الماضي وأوضح ان فرق التفتيش الصيدلي قامت بالمرور على 342صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا.
وأوضح ان جهود الحملات أسفرت عن تحرير 35 محضر لصيدليات مخالفة، وتنوعت المحاضر بين عدم وجود مدير وعدم وجود صيدلي ووجود أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي ووجود أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

من جانبها، أضافت الدكتورة ولاء ثروت مدير إدارة التفتيش الصيدلي انه تم تنفيذ15 حملة تفتيشية ورقابية بالاشتراك مع جهات رقابية وتم تحرير 15 محضر للمنشآت المخالفة، وأشارت انه تم إصدار قرارات ترخيص لعدد 7 صيدليات خاصة وإصدار قرارات إلغاء ترخيص لعدد 3 صيدليات مخالفة.

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