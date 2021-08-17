رسميا.. مصري السلوم يتعاقد مع لاعب سبورتنج







نجح مجلس إدارة مصري السلوم في التعاقد مع حوده ناصر لاعب سبورتنج مواليد 98 لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التعاقد في حضور عون خالد مدير التعاقدات، وعبد الله السعيد مدير الكرة.



وتعتبر صفقة حوده ناصر خامس صفقات الفريق حيث تعاقد الفريق مع محمد عبدالقوي لاعب سموحه مواليد99 ويلعب في مركز المهاجم، وسعيد حكيم مدافع دمنهور، وحسام سعيد لاعب كفر الشيخ، وسمير غريب لاعب أبو قير للأسمدة.



