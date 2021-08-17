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محافظ المنيا يتابع سير العمل بمركزي تلقي اللقاح بديرمواس وملوي
الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:41 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، مركز اللقاح بمستشفى ديرمواس المركزي، ومركز اللقاح الخاص "بالمسافرين"، بمركز ملوي، لمتابعة آليات سير العمل، ولتيسير الإجراءات، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.
رافق المحافظ، خلال جولته المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، اللواء ا.ح أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي.
قال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بمنافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.
شدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الجميع، حيث وجه المحافظ، بتوفير عدد أكبر من الفرق الطبية بمركز اللقاح الخاص بالمسافرين، لسرعة انجاز الإجراءات، مشددًا على تواجد العاملين بالمراكز حتى إعطاء جميع المتواجدين اللقاح، مؤكدًا على حسن استقبال ومعاملة المواطنين.
وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، مؤكدا ان اللقاح مجانى لكافة المواطنين، وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https:egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
هذا وقد تم تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط، وهي مكتب صحة أول بمركز مغاغة، وحدة شوشة بمركز سمالوط، المركز الطبي الشرقي بمدينة المنيا، مكتب صحة ثالث بمركز ملوي، وذلك لمن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، تسهيلا لهم ومنعًا للتزاحم على مراكز التطعيم، هذا بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة، وعددها 17 مركز، وهي مخصصة لجميع المواطنين، وكذلك 30 فريق متحرك، منهم 2 على كورنيش النيل بمدينة المنيا، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة.
رافق المحافظ، خلال جولته المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، اللواء ا.ح أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي.
قال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بمنافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.
شدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الجميع، حيث وجه المحافظ، بتوفير عدد أكبر من الفرق الطبية بمركز اللقاح الخاص بالمسافرين، لسرعة انجاز الإجراءات، مشددًا على تواجد العاملين بالمراكز حتى إعطاء جميع المتواجدين اللقاح، مؤكدًا على حسن استقبال ومعاملة المواطنين.
وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، مؤكدا ان اللقاح مجانى لكافة المواطنين، وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https:egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
هذا وقد تم تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط، وهي مكتب صحة أول بمركز مغاغة، وحدة شوشة بمركز سمالوط، المركز الطبي الشرقي بمدينة المنيا، مكتب صحة ثالث بمركز ملوي، وذلك لمن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، تسهيلا لهم ومنعًا للتزاحم على مراكز التطعيم، هذا بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة، وعددها 17 مركز، وهي مخصصة لجميع المواطنين، وكذلك 30 فريق متحرك، منهم 2 على كورنيش النيل بمدينة المنيا، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة.
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