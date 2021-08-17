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محافظ المنيا يتابع سير العمل بمركزي تلقي اللقاح بديرمواس وملوي

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، مركز اللقاح بمستشفى ديرمواس المركزي، ومركز اللقاح الخاص "بالمسافرين"، بمركز ملوي، لمتابعة آليات سير العمل، ولتيسير الإجراءات، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.
رافق المحافظ، خلال جولته المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، اللواء ا.ح أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي.
قال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بمنافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.
شدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الجميع، حيث وجه المحافظ، بتوفير عدد أكبر من الفرق الطبية بمركز اللقاح الخاص بالمسافرين، لسرعة انجاز الإجراءات، مشددًا على تواجد العاملين بالمراكز حتى إعطاء جميع المتواجدين اللقاح، مؤكدًا على حسن استقبال ومعاملة المواطنين.
وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، مؤكدا ان اللقاح مجانى لكافة المواطنين، وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https:egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
هذا وقد تم تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط، وهي مكتب صحة أول بمركز مغاغة، وحدة شوشة بمركز سمالوط، المركز الطبي الشرقي بمدينة المنيا، مكتب صحة ثالث بمركز ملوي، وذلك لمن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، تسهيلا لهم ومنعًا للتزاحم على مراكز التطعيم، هذا بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة، وعددها 17 مركز، وهي مخصصة لجميع المواطنين، وكذلك 30 فريق متحرك، منهم 2 على كورنيش النيل بمدينة المنيا، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة.

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