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natega.elfagr.org.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع الفجر

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:36 م
نتيجة الثانوية العامة 2021
نتيجة الثانوية العامة 2021
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نتيجة الثانوية العامة 2021 يقدمها موقع الفجر الإلكتروني، عبر هذا الرابط اضغط هنا، حيث وصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل قليل.


وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد قليل لعقد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 وجاء إلى مكتب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لكى يتم عقد المؤتمر، وقامت بوابات وزارة التربية والتعليم باستقبال كاميرات التلفزيون المصري الآن ويتم التجهيز لعقد المؤتمر.


وأشارت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك، إلى  بث مباشر للمؤتمر، الذي سوف يشهد تواجد وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات ومن المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل، والتي سيعقبها الاتصال تليفونيًا بالطلاب الأوائل لتهنئتهم بالتفوق.

ويقدم موقع الفجر خدمة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس اليوم.

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