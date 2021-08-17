natega.elfagr.org.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع الفجر

وأشارت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك، إلى بث مباشر للمؤتمر، الذي سوف يشهد تواجد وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات

ومن المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل، والتي سيعقبها الاتصال تليفونيًا بالطلاب الأوائل لتهنئتهم بالتفوق.