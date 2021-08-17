ننشر أقوال الشهود العيان فى العثور على جثة مسن بالخليفة

استمعت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، إلى أقوال جيران مسن عثر عليه فى حالة تعفن بالكامل داخل شقته فى ظروف غامضة بمنطقة الخليفة،حيث قالوا أن المتوفي موظف بالمعاش ويبلغ من العر 72 سنة وأكدوا أنهم لم يشاهدوه منذ الأسبوع الماضي، وأنه كان على علاقة طيبة معهم، وكان يقوم بأعمال خيرية مع أهاليى المنطقة، مضيفين أنه يقيم بمفرده داخل الشقة.



وطالبت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها، للتعرف على المترددين عليه، واستمعت للشهود العيان حول الواقعة.



وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن على سرير غرفة نومه، وفي حالة تعفن كامل.



وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة؛ ما يؤكد عدم تعرضه للسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.