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عاجل.. التعليم تعلن بثا مباشرا لنتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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تبث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد دقائق قليلة، وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وقامت بوابات وزارة التربية والتعليم باستقبال كاميرات التلفزيون المصري الآن ويتم التجهيز لعقد المؤتمر.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  فى تصريح خاص حول نسب النجاح المنتشرة وأن الأول على الثانوية العامة حاصل على 70%: هذه ليست نسبة النجاح وهذا لا يعلم شيئا وسوف نري فى المؤتمر اليوم معنى الدرجات ومؤشرات التنسيق والمجاميع هذا العام.

وأشارت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك، إلى  بث مباشر للمؤتمر، الذي سوف يشهد تواجد وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

ومن المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل، والتي سيعقبها الاتصال تليفونيًا بالطلاب الأوائل لتهنئتهم بالتفوق.

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