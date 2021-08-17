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طرح وحدات دار مصر ب8 مدن جديدة.. تعرف على الأماكن ونظم السداد

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أكبر طرح وحدات سكنية حتى الأن ويشكل الطرح مجموعة وحدات سكنية بعدد من المشروعات السبق طرحجا مثل جنة وسكن مصر ودار مصر.

 ويتم طرح وحدات بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة هي "15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة".

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الإسكان للتجهيز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، الى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات التى سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

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