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ننشر نتيجة الثانوية العامة 2021.. كاملة على موقع الفجر

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع الفجر خدمة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس اليوم. عبر هذا الرابط اضغط هنا.

نتيجة الثانوية العامة وحقيقة الأخبار المتداولة
ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صحة الاخبار المتداولة بشأن مجاميع أوائل الثانوية العامة في نتيجة الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب شئون التعليم والمعلمين عبر تطبيق واتس آب: "كل ما أثير بشأن حصول الأول علمي رياضة على 97.3% والأول أدبي على 93.9%، والأول علمي علوم على 98.1% غير صحيح.

وتعلن نتائج المدارس الثانوية العادية لعام 2021 في جميع المدارس في جميع المحافظات بعد يوم من موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وسيتم فتح باب الاستئناف للمتضررين بنتائج نظام ديوان التعليم ولجنة المراقبة لمدة أسبوعين مقابل صندوق دعم مشروع تعليمي لدفع 100 جنيه.

للحصول علي النتيجة اضغط هنا على نتيجة الثانوية العامة الفجر

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