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بعد تأجيلها.. تعرف على موعد طرح أغنية 200 جنيه

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر المطرب أحمد سعد صورة بوستر خاص به لأغنيته الجديدة فيلم 200جنيه،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق"سعد" علي الصورة قائلًا:"الحمدلله تم الاتفاق علي نزول الاغنية استنو اغنيتي الجديدة 200 جنيه من فيلم 200 جينه بكره علي يوتيوب ".

ويذكر أن فيلم 200 جنيه من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي،بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد

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