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أحمد فهمي يكشف عن مجموعه في الثانوية العامة
الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 09:11 م
مي مرسي
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كشف الفنان أحمد فهمي عن مجموعه في الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج الثانوية العامة.
وكتب "فهمي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مش عارف ده مجموعي ف الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول".
وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في فيلم "العارف" مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز، وتم عرض الفيلم بدور عرض السينمات في الفترة الماضية، وأشاد الجمهور بدور "فهمي" حيث يعد اختلاف كبير عن أعماله الماضية.
وكتب "فهمي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مش عارف ده مجموعي ف الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول".
وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في فيلم "العارف" مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز، وتم عرض الفيلم بدور عرض السينمات في الفترة الماضية، وأشاد الجمهور بدور "فهمي" حيث يعد اختلاف كبير عن أعماله الماضية.
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