Advertisements

أحمد فهمي يكشف عن مجموعه في الثانوية العامة

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
كشف الفنان أحمد فهمي عن مجموعه في الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج الثانوية العامة.

وكتب "فهمي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مش عارف ده مجموعي ف الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في فيلم "العارف" مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز، وتم عرض الفيلم بدور عرض السينمات في الفترة الماضية، وأشاد الجمهور بدور "فهمي" حيث يعد اختلاف كبير عن أعماله الماضية.

الكلمات المفتاحية

الفجر الثانويه العامة اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موعد إعلان الأهلي عن صفقاته الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النصر السعودي يحسم صفقة الشناوي برقم خرافي والإعلان في هذا التوقيت

منذ يوم

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على الفجر خلال دقائق بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 7 ساعات

3 صفقات نارية.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن ميركاتو الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 تبدأ الآن (تعرف على مجموعة مصر)

منذ ساعة و 14 دقيقة

صفقة القرن.. لابورتا يُحدد بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يُخطط لضم الصفقة المدمرة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام دجلة

منذ ساعة و نصف

عبد الحميد بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

"الفجر" يعلن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الآن.. اعرف نتيجتك

منذ حوالي 6 ساعات

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

موسيماني يقرر الإطاحة بـ 6 لاعبين خارج القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

غدا.. استئناف تصوير فيلم "العارف" لـ أحمد عز

"العارف" يمنع أحمد فهمي من الاستمتاع بإجازته بعد "الواد سيد الشحات"

أحمد فلوكس يدعي للفنان الراحل محمود عبد العزيز

هنا الزاهد تشعل "إنستجرام" بإطلالة على الشاطئ

مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى

هكذا هنأ أوس أوس مصطفى خاطر وأحمد عز بمناسبة فيلم "العارف"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

08:45 م

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام دجلة

07:49 م

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

06:29 م

عاجل - نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 تبدأ الآن (تعرف على مجموعة مصر)

08:04 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان