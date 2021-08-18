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بكلمات مؤثرة.. فيفي عبده تنعي السيناريست فيصل ندا

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
منار داود
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حرصت الفنانة فيفي عبدو علي نعي السيناريست الكبير فيصل ندا الذي توفي اليوم، فنشرت له صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت "فيفي" علي الصورة قائلة:"انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الكاتب الكبير والسيناريست فيصل ندا


وأضافت قائلة:""الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله واحبابه يارب"

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