بكلمات مؤثرة.. فيفي عبده تنعي السيناريست فيصل ندا

حرصت الفنانة فيفي عبدو علي نعي السيناريست الكبير فيصل ندا الذي توفي اليوم، فنشرت له صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علقت "فيفي" علي الصورة قائلة:"انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الكاتب الكبير والسيناريست فيصل ندا





وأضافت قائلة:""الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله واحبابه يارب"