أمامك أسبوع واحد.. برشلونة يهدد أومتيتي

وجه نادي برشلونة تهديداً أخيراً إلى المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف التخلص منه قبل نهاية الميركاتو.

وضع نادي برشلونة أومتيتي على رأس قائمة اللاعبين المرغوب في التخلص منهم الصيف الحالي، بسبب عدم نية رونالد كومان الاعتماد عليه نهائياً، بجانب راتبه المرتفع.

وتلقى أومتيتي العديد من العروض سواء من الدوري الفرنسي أو الإيطالي، لكن يُصر على البقاء مع برشلونة، رافضاً كل محاولات تخفيض راتبه في الفترة المقبلة.

وأبلغ مسؤولو برشلونة ممثلي صامويل أومتيتي، بأن أمامه أسبوع وحيد لاختيار العرض المناسب له، من أجل مغادرة النادي الكاتالوني، وإلا فإن برشلونة سوف يتحرك ضده بشكل قانوني.

وسيقوم نادي برشلونة بفسخ عقد أومتيتي، في حال استمرار إصراره على عدم الرحيل، مع تحريك الأمر قضائياً، لعدم حصول المدافع الفرنسي على كامل عقده كتعويض.