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المملكة تمدد صلاحية الإقامة للوافدين الموجودين بالخارج وتأشيرات الزيارة مجاناً

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2021؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقالت المديرية العامة للجوازات، في بيان لها، إن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

 

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

 

وأوضحت الجوازات، أنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة، في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2021.

 

ولفتت الجوازات، إلى أنه سيتم كذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2021.

الكلمات المفتاحية

المملكة السعودية

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