موسيماني يحسم موقف نجم الأهلي

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه تجاه نجم الفريق بعدم رحيله في الموسم الجديد.









وترددت أنباء قوية عن رغبة موسيماني في خروج النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وأشار مصدر داخل إدارة النادي، إلى أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق اجتمع مع اللاعب وأكد له عدم صحة كل ما يتردد بشأن مستقبله.









وأضاف: "مدير الكرة أوضح للاعبه، بأن عليه التركيز خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على دقائق لعب أكبر، خاصةً أنه عاد للمشاركات مؤخرًا".









وشارك اللاعب في فوز فريقه ضد سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.







