تعرف على صفقات الأهلي في الموسم القادم





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حسم 3 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وبات الأهلي قريبًا من الإعلان عن التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيميا التنزاني، بالإضافة إلى الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، وكريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم.





وكشف مصدر أن الأهلي ربما يكتفي بالصفقات الثلاثة، مع عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر حمدي من سموحة وعمار حمدي من الاتحاد السكندري.





ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.



