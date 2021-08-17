موع مباراة بنفيكا وأيندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا

موعد بنفيكا وأيندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا





يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، نظيره إيندهوفن الهولندي، في تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي بنفيكا ونظيره إيندهوفن، غدًا الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





بنفيكا كان قد حقق الفوز أمام آروكا، بهدفين نظيفين، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري البرتغالي الممتاز.





في المقابل، فاز إيندهوفن، بهدفين مقابل لا شيء أمام هيراكليس، في أولى جولات الدوري الهولندي الممتاز.



