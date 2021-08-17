طبيب الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة محمد شريف

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر تطورات إصابة محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر والتي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي.









وكان محمد شريف قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة في العضلة الخلفية حيث أثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الخلفية.









وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة إن محمد شريف سيخضع لفحي طبي غدًا الأربعاء لمعرفة موقفه من مباراة المصري البورسعيدي المقبلة.









طبيب الأهلي أضاف بأن الفحص الطبي سيحدد جاهزية محمد شريف من عدمه ولكن هناك نسبة كبيرة بأن يتواجد في المباراة.









وعن إصابة مصطفى شوبير أكد طبيب الأهلي بأنه فضل إراحته في مباراة اليوم كي يكون جاهزًا للمباريات المقبلة وسيتواجد معنا في اللقاء المقبل.



