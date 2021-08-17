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عاجل- رسمياً.. مهاجم الأهلي يرحل إلى الدوري التركي على سبيل الإعارة

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي ألتاي التركي تعاقده رسميًا مع أحمد ياسر ريان لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.


ونشر النادي التركي عبر حسابه بموقع التواصل تويتر فيديو لصفقة ريان والذي يرتدي القميص رقم 9.


وتعاقد نادي ألتاي التركي مع أحمد ياسر ريان بعد اجتياه للفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم منتخب مصر.


ويأتي تعاقد ألتاي مع أحمد ياسر ريان لموسم على سبيل الإعارة مقابل 350 ألف دولار مع أحقية الشراء مقابل 2 مليون دولار.


وقدم أحمد ريان مستوى مميز للغاية في الموسم الحالي رفقة سيراميكا كليوباترا والذي لعب له معارًا حيث سجل 15 هدفًا في الدوري احتل بهم المركز الثاني خلف محمد شريف.

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