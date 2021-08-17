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انهاء خلاف بين "مصر للسياحة" وشركة سعودية بـ 500 مليون جنيه

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أنهت شركة مصر للسياحة اليوم الثلاثاء خلافاتها مع شركة استركشر السعودية بخصوص أرض الشركة بجوار نادي السكة الحديد، والتي استمرت لعدة سنوات؛ باتفاق نهائي على سداد الشركة السعودية مبلغ مالي يجاوز 500 مليون جنيه، على دفعات، تسدد الأولى منها بقيمة 90 مليون جنيه فور توقيع الاتفاق، والثانية خلال 6 أشهر.

وبحسب بيان صحفي، فقد تضمن الاتفاق البدء فورًا في تنفيذ المشروع، على أن تخاطب شركة مصر للسياحة، محافظة القاهرة لإصدار تراخيص وموافقات لبدء العمل في المشروع لصالح المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية.

ومن جانبها، قالت المحاسبة ميرفت حطبة، رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنها حريصة على إنهاء كل الخلافات مع المستثمرين مع الحفاظ على حقوق الشركات التابعة، وإن هذا الاتفاق أنهى فترة طويلة من الخلاف.

وقال المهندس عادل والي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن هذا الاتفاق يضمن تحقيق أعلى عائد استثمارى للشركة، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الشركة.

وقالت مايسة يوسف، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إن مصر للسياحة لم تقدم تنازلات، ولم تفرط في “مليم واحد” من حقوقها.

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