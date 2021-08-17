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مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الصفقة المقبلة لنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع "دون بالون" الإسباني، فأن فلورنتينو بييز أجري اتصالًا هاتفيًا بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل حسه على مواصلة الضغط على إدارة الفريق الباريسي من أجل تركه يرحل إلى الفريق الملكي.

وأشار برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أيضًا إلى أن ريال مدريد بقيادة بيريز اقترب من حسم صفقة مبابي مقابل 120 مليون يورو، مع الوضع في الاعتبار أنه في حال فشل الصفقة فأن النادي سيتجه إلى إعادة كريستيانو رونالدو.

ويسابق فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي الوقت من أجل حسم صفقة مبابي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وعدم الانتظار إلى التعاقد معه في الصيف المقبل حتي ولو بشكل مجاني.

الكلمات المفتاحية

مبابى ريال مدريد باريس سان جيرمان

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