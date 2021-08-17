حريق مخزن سولار بشبرا دون خسائر بشرية (صور)

دفعت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بمخزن سولار بمنطقة عزبة عزيز بحي شرق شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وجاري تبريد الموقع دون خسائر بشرية أو إصابات.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق في محزن مواد كيماوية وسولار بمنطقة عزبة عزيز بحي شرق شبرا الخيمة.



انتقلت على الفور 6 سيارات إطفاء وجاري السيطرة على الحريق ومنع امتداده والاستعانة بكل القوات للسيطرة على الموقف، وجرى إخماد النيران وجاري تبريد موقع الحريق.



بالفحص تبين أن الحريق اندلع في مخزن سولار، بشارع المسقة بعزبة عزيز، عبارة عن دور واحد مؤجر لشخص يدعى "م.ج"، وجرى السيطرة على النيران وجاري تبريد الموقع.



انتقل على الفور اللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمتابعة الميدانية، والإشغالات والأزمات بالحي، ومباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وجاري فحص أوراق المخزن وتحديد سبب الحريق.