Advertisements

هل هناك تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني؟.. وزير التعليم العالي يجيب

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والعالي والبحث العلمي إن نظام التنسيق الإلكتروني كما هو لا يوجد تغيير، واصفًا نظام التعليم في الثانوية العامة بأنه نقلة نوعية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن تغيير نظام الثانوية العامة سيؤثر إيجابيا على الجامعات في مصر.

وأشار إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة يمكنه تقييم الطلاب، متابعا: "لدينا 307 مؤسسة تعليمية في مصر، حيث تم إضافة 80 مؤسسة تعليمية خلال الأعوام القليلة الماضية، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير التعليم العالي في مصر.

وتابع: "نسعى لتوفير تعليم متميز وجيد في كل محافظات مصر، بجانب توفير أماكن بالجامعات تكون ضمن النطاق الجغرافي من أجل أولادنا".

الكلمات المفتاحية

نتائج الثانوية العامة تنسيق الجامعات الثانويه العامة التنسيق الالكتروني التعليم العالي

أخبار تهمك

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موعد إعلان الأهلي عن صفقاته الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات نارية.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن ميركاتو الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على الفجر خلال دقائق بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

صفقة القرن.. لابورتا يُحدد بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحميد بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يقرر الإطاحة بـ 6 لاعبين خارج القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يُخطط لضم الصفقة المدمرة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام دجلة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 تبدأ الآن (تعرف على مجموعة مصر)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. النصر السعودي يحسم صفقة الشناوي برقم خرافي والإعلان في هذا التوقيت

منذ يوم

"الفجر" يعلن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الآن.. اعرف نتيجتك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد عبدالغفار: ننفذ 22 مشروعًا جامعيًا جديدًا.. وتغيير نظام التعليم ضرورة مُلحة

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

عاجل.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2018

وزير التعليم العالي: بدء التحويل الإلكتروني بين الكليات 2 أغسطس (صور)

وزير التعليم العالي يكشف حقيقة تغيير نظام التنسيق

تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020 لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق.. الخطوات بالتفصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

08:45 م

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام دجلة

07:49 م

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

06:29 م

عاجل - نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 تبدأ الآن (تعرف على مجموعة مصر)

08:04 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان