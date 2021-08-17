هل هناك تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني؟.. وزير التعليم العالي يجيب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والعالي والبحث العلمي إن نظام التنسيق الإلكتروني كما هو لا يوجد تغيير، واصفًا نظام التعليم في الثانوية العامة بأنه نقلة نوعية.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن تغيير نظام الثانوية العامة سيؤثر إيجابيا على الجامعات في مصر.



وأشار إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة يمكنه تقييم الطلاب، متابعا: "لدينا 307 مؤسسة تعليمية في مصر، حيث تم إضافة 80 مؤسسة تعليمية خلال الأعوام القليلة الماضية، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير التعليم العالي في مصر.



وتابع: "نسعى لتوفير تعليم متميز وجيد في كل محافظات مصر، بجانب توفير أماكن بالجامعات تكون ضمن النطاق الجغرافي من أجل أولادنا".

