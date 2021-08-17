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تعيين الأميرال شهرام إيراني قائدا للقوة البحرية الإيرانية

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
الفجر
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أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، تعيين الأميرال شهرام إيراني قائدًا عامًا للقوة البحرية الإيرانية خلفا للأميرال حسين خانزادي.

وجاء في مرسوم التعيين، أنه "بناء على سجل الخبرات والتحلي بالمسؤولية ومقترح القائد العام للجيش الإيراني، تم ترقية شهرام إيراني إلى درجة أدميرال وتعيينه قائدا للقوة البحرية الإيرانية"، حسبماأوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأكد المرسوم، أنه "من المرتقب الاهتمام الجاد والمستحق في الإفادة من قدرات القوة البحرية والجيش والقوات المسلحة والبلاد من أجل الدفع الجهادي والثوري لهذه القوة، عبر ترقية القدرات والجهوزية والاستعداد الشامل على أساس تنمية ورفع مستوى القوى البشرية".

وتضمن المرسوم أيضا، "تقديرا لقائد القوة البحرية السابق الأدميرال حسين خانزادي لجهوده المؤثرة".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شهرام إيراني يعد الأول في تاريخ إيران من الجالية السنية، يصل إلى المناصب العليا في الجيش، إذ لم يصل قبله أي شخص من المسلمين السنة لقيادة قوة من قوات الجيش.

ولد شهرام إيراني عام 1346 في مدينة سنندج بإقليم كردستان إيران، وأكمل تعليمه الابتدائي والثانوي في مدينة سربيل ذهب.

دخل جامعة "الإمام الخميني" لعلوم البحار في نوشهر عام 1985، وبعد تخرجه في قيادة الملاحة وقيادة السفن من هذه الجامعة، قاد مجموعة متنوعة من الوحدات العائمة الخفيفة والثقيلة.

حصل على درجة الماجستير في القيادة والأركان، ويقوم حاليا بالتدريس في الجامعة، بالإضافة إلى كونه عضو هيئة تدريس في دافوس أغا.

شغل منصب رئيس عمليات المنطقة البحرية الأولى للجيش في بندر عباس، ورئيس الأركان ونائب قائد هذه المنطقة، ونائب رئيس العمليات في نداجا، ونائب رئيس التدريب البحري والعسكري.

قاد الأدميرال بعضا من أهم مهام أساطيل الجيش، بما في ذلك عبور قناة السويس عام 1991 وقيادة العديد من عمليات الإنقاذ البحرية.

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