عاجل.. انتحار طالب في قنا بعد إعلان نتائج الثانوية العامة

واستقبل مستشفى أبوتشت المركزي، بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، الطالب عبدالله.ع.ع، 18عامًا، بنجع الزمر، في مركز أبوتشت، جثة هامدة، وذلك ادعاء محاولة انتحار، بعد العثور عليه جثة هامدة في غرفته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





يأتي ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان نتائج الثانوية العامة.

استقبل مستشفى أبوتشت المركزي، جثة طالب، عقب انتحاره داخل غرفته، بمركز أبوتشت.