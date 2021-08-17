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محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن تطوير أرض مساكن الجلاء يستهدف بناء 7 عمائر سكنية مكونة من 12 دور علوي ودور أرضي بإجمالي 714 وحدة سكنية و24 محل تجاري بالإضافة إلى حضانة ووحدة صحية، وتشمل عملية التطوير إنشاء محطة رفع صحي وموزع كهرباء ومناطق ترفيهية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال وضع حجر أساس مساكن الجلاء ويشيد بالتعاون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدوله للبدء في تنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي.


تم وضع حجر الأساس بحضور اللواء مصطفي زكريا والعميد محمد حافظ مساعدين مدير إدارة المهندسين العسكريين والمقدم هشام سليم الهيئة الهندسية والمهندسة نهاد البلتاجي مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظه واعضاء مجلس النواب النائب طارق عبد الهادي والنائب وحيد فوده والنائبه نسرين عمر.


وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق الغير مخططه وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياه كريمه للمواطنين تزامنًا مع مبادرة حياه كريمه في الريف المصري..

وثمن " مختار " دور القوات المسلحة والهيئة الهندسية لمشاركتها الفعالة والسريعة في تطوير أرض مساكن الجلاء وكافة الجهات المختصه لتذليل كافة العقبات.

وقال " المحافظ " إن مدينة المنصوره مدينه عريقة بتاريخها وأبنائها وتستحق الكثير وسيتم تطوير باقي المناطق الغير مخططه وإعادة بناء كافة المساكن القديمه لتوفير حياه كريمه لأهالينا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ الخطة القومية لإعادة تطوير المناطق العشوائية في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون الكامل بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضاريه التابع لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة مشروع تطوير عواصم المحافظات.
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية
محافظ الدقهلية: تطوير مساكن الجلاء يشمل 714 وحدة سكنية

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