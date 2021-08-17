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خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام بعد الثامنة مساءً

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتغيير الكورس العلاجي الخاص بخفض الوزن، حتى لا يحدث ثبات في الوزن، والعمل على حل مشكلة عدم خفض الوزن في بعض المناطق.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لتناول الإفطار والغداء والعشاء مبكرًا، وعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، لأن تناول الطعام في وقت متأخر، يؤدي إلى تحول الطعام إلى دهون، وتناول المياه بكثرة.

وشددت على ضرورة الحرص على تناول الخضروات والفواكه، ومع مرور الوقت يصغر حجم المعدة، ويكتسب مريض السمنة نظام صحي للحفاظ على الوزن الصحي المناسب.


وأشارت إلى أن هناك إمكانية لتناول الطعام فري 3 أيام في الأسبوع، ولكن هذا الطعام يكون عبارة عن خضار وفواكه فقط، وهذا الأمر مهم لتنقية الجسم من السموم.


الكلمات المفتاحية

تناول الطعام مساء الطعام التغذية

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