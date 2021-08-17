عاجل.. رونالدو يرد بقوة على أنباء انتقال إلى ريال مدريد





وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك :"أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي. كلام أقل ومزيد من العمل، كان هذا شعاري الموجه منذ بداية مسيرتي المهنية. ومع ذلك وفي ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرًا لابد لي من تحديد موقفي".





وأضاف :"أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب، فإن الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات ، وكذلك لاعبيها وموظفيها".





وتابع :"لقد كتبت قصتي في ريال مدريد تم تسجيله بالكلمات والأرقام، في الجوائز والألقاب وفي السجلات والعناوين. إنه في المتحف في ملعب بيرنابيو وهو أيضًا في أذهان كل مشجع للنادي. علاوة على ما حققته ، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام لـ "Merengue afición" ، وهو عاطفة واحترام أحتفظ بهما حتى يومنا هذا ، وسوف أعتز به دائمًا. أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم، وسأضعهم في قلبي".





وأوضح نجم السيدة العجوز :"بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة، مع عدم قلق أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة الفعلية".

وأختتم تصريحاته قائلًا :"كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي. ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وفي عملي ، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها. كل شيء آخر؟ كل شيء آخر هو مجرد كلام".

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على حقيقة انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.