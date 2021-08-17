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وفد مصر يبحث أفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع بيلاروسيا

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
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بحث وفد مصري ترأسه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي اليوم مع رئيس غرفة السلع والصناعة البيلاروسية فلاديمير أولاخوفيتش في العاصمة البيلاروسية مينسك آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المصري - البيلاروسي وفرص نمو التجارة المتبادلة في السلع والخدمات.

وتناول اللقاء تنظيم توريد المنتجات المصنعة بشكل مشترك لأسواق الدول الأفريقية الأخرى باستخدام القدرات اللوجستية لمصر.

وناقشا الجانبان آفاق التعاون في قطاع الابتكارات والتفاعل بين غرف التجارة والتبادلات السلعية في البلدين وتنظيم فعاليات مشتركة.

وقالت غرفة السلع والصناعة البيلاروسية أن الوفد المصري ضم كلا من الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الأفريقية علاء عز ونائب وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة بورصة السلع المصرية إبراهيم عشماوي ورئيس البورصة المصرية محمد فريد.

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