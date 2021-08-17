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مدرب سموحة: حددنا بدائل ثنائي الأهلي والزمالك

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح هاني العجيزي، مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الجهاز الفني حدد بدائل، ثنائي الأهلي والزمالك المعار، بعد انتهاء الإعارة.

 

وقال العجيزي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الجهاز الفني وضع البدائل الجيدة لمصطفى فتحي، وأحمد عبد القادر، في الموسم الجديد، وتعاقدنا بالفعل مع لاعبين أجانب مميزين".

 

وتابع، "مصطفى فتحي لاعب كبير جدًا، واندهشت بسبب رحيله عن الزمالك، وأحمد عبد القادر يمتلك الشخصية التي تؤهله للتألق في النادي الأهلي".

 

واستكمل، "عبدالقادر سيكون نموذجًا مشرفًا للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، قد يواجه صعوبة في الحصول على فرصة مناسبة بالأهلي عند عودته، لكنني أثق أنه سيصبر ويقدم كل ما بوسعه ليثبت نفسه، لإنه أحد أبناء النادي".

 

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