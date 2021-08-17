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وفاة ماكي كاجي.. عراب السودوكو الياباني

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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توفي ماكي كاجي، الرجل الذي أعطى لعبة سودوكو اسمها الياباني في الثمانينات، عن 69 عاما، وفق ما أعلنت دار النشر التي يتعامل معها.

 

 

وجاء في الموقع الإلكتروني لدار "نيكولي" للنشر أن "كاجي-سان المعروف بأنه أعطى للعبة سودوكو اسمها الياباني كان محبوبا من هواة الأحاجي في العالم أجمع".

 

 

 

وهو توفي في العاشر من أغسطس إثر سرطان في القنوات الصفراوية، وفق ما أفاد البيان.

 

وابتُكر المفهوم الأصلي للعبة، واسمها المربّع اللاتيني، في القرن الثامن عشر في أوروبا بفضل عالم الرياضيات السويسري ليونارد أولر.

 

واكتشف ماكي كاجي النسخة المعاصرة من هذه اللعبة المختلفة عن تلك الأصلية بسبب تقسيمات فرعية من 9 مربعات في 9 خانات، في الثمانينات في مجلّة أميركية واستجلبها إلى اليابان وساهم في شعبيتها.

 

وهو قال في تصريحات أدلى بها لهيئة "بي بي سي" عام 2007 إن العثور على أحجية جديدة "هو بمثابة العثور على كنز".

 

وأعطاها اسمها الياباني "سودوكو"، وهو اختصار لجملة "كل رقم يجب أن يكون وحيدا".

 

ولقيت اللعبة رواجا عالميا عندما قام واين غولد، وهو قاض متقاعد في هونغ كونغ يهوى ألعاب اختبار الصبر بتأليف برمجية معلوماتية تعدّ شبكات "سودوكو" عام 1997، وذلك بعدما تعرّف على هذه اللعبة في اليابان.

 

وينبغي للاعب "سودوكو" أن يكمل شبكة تمتدّ على 9 خانات عرضا وطولا (81 خانة في المجموع) بأرقام تراوح بين واحد و9 بحيث لا يظهر الرقم عينه مرتين في السطر الواحد أو العمود عينه أو المربع الفرعي ذاته.

الكلمات المفتاحية

ماكي كاجي عراب السودوكو

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