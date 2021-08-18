بالصور.. الثالث مكرر "علمي رياضة": "حلمي أدخل حاسبات ومعلومات"

أعرب الطالب عمر محمد عبدالرازق التهامي، ابن مدينة العبور بمحافظة القليوبية، الحاصل على المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية بمجموع 401 درجة، عن سعادته بالتفوق الذي حققه، مؤكدًا أن تشجيع والده وتعب والدته معه كان له دورًا كبيرًا في تفوقه.





وأكد "محمد"، أنه يحلم بالالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، وسيسعى لتحقيق حلمه، مشيرًا إلى أنه علم بالنتيجة من المؤتمر الصحفي للوزير وفوجئ بصورته واسمه وسط الأوائل، موضحًا أن والدته كانت تحفزه وتشجعه على المذاكرة باستمرار، ولم يصدق نفسه وهو يشاهد المؤتمر الذي عقده دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على القنوات الفضائية، والذي جرى خلاله إعلان أسماء الطلاب الأوائل.





وقال عمر، إن لحظة إعلانه اسمه ضمن الأوائل تحول منزل الأسرة إلى ساحة فرح ضمت الأقارب والأصدقاء والجيران لتهنئته بالتفوق.



