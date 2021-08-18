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بالصور.. الثالث مكرر "علمي رياضة": "حلمي أدخل حاسبات ومعلومات"

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعرب الطالب عمر محمد عبدالرازق التهامي، ابن مدينة العبور بمحافظة القليوبية، الحاصل على المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية بمجموع 401 درجة، عن سعادته بالتفوق الذي حققه، مؤكدًا أن تشجيع والده وتعب والدته معه كان له دورًا كبيرًا في تفوقه.

وأكد "محمد"، أنه يحلم بالالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، وسيسعى لتحقيق حلمه، مشيرًا إلى أنه علم بالنتيجة من المؤتمر الصحفي للوزير وفوجئ بصورته واسمه وسط الأوائل، موضحًا أن والدته كانت تحفزه وتشجعه على المذاكرة باستمرار، ولم يصدق نفسه وهو يشاهد المؤتمر الذي عقده دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على القنوات الفضائية، والذي جرى خلاله إعلان أسماء الطلاب الأوائل.

وقال عمر، إن لحظة إعلانه اسمه ضمن الأوائل تحول منزل الأسرة إلى ساحة فرح ضمت الأقارب والأصدقاء والجيران لتهنئته بالتفوق.

من جانبها، قالت مرفت إسماعيل مدرسة لغة انجليزية، والدة الطالب عمر، إن زوجها يعمل بالخارج ونجلها يعشق دراسة البرمجيات وعلوم الحاسب الآلي وترتيبه الثاني بين أشقائه، حيث إن الأولى هي أسماء، وحاصلة على بكالوريس تجارة إنجليزي، ويوسف بالصف الثالث الإعدادي، مؤكدة: "الله كلل مجهودنا بالنجاح وكان يذاكر دروسه على فترات تصل إلى 12 ساعة يوميًا لتحقيق التفوق والحصول على ترتيب بين الأوائل وكان يسهر لتحقيق حلمه بالالتحاق بالجامعة التكنولوجية الجديدة بالعاصمة الإدارية"، معربة عن سعادتها بتفوق نجلها مؤكدة أنه كان متفوقًا بكل المراحل التعليمية.
بالصور.. الثالث مكرر "علمي رياضة": "حلمي أدخل حاسبات ومعلومات"
بالصور.. الثالث مكرر "علمي رياضة": "حلمي أدخل حاسبات ومعلومات"
بالصور.. الثالث مكرر "علمي رياضة": "حلمي أدخل حاسبات ومعلومات"
بالصور.. الثالث مكرر "علمي رياضة": "حلمي أدخل حاسبات ومعلومات"
بالصور.. الثالث مكرر "علمي رياضة": "حلمي أدخل حاسبات ومعلومات"
بالصور.. الثالث مكرر "علمي رياضة": "حلمي أدخل حاسبات ومعلومات"

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